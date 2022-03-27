Фабрегас высказался о будущем Мбаппе

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Фабрегас высказался о будущем Мбаппе

Фото: твиттер Фабрегаса\Автор неизвестен

Испанский хавбек "Монако" Сеск Фабрегас высказался о будущем нападающего сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Будущее в его руках. Его власть, его мастерство. Очень немногие обладают подобным. У Мбаппе сила Роналду и Анри. Он немного высокомерен, но в хорошем смысле. Когда он говорит, что является лучшим, это придаёт ему сил.

Мбаппе 23 года, у него есть ещё где-то 14 лет выступлений на высочайшем уровне. Это может быть просто невероятно. Я не контактирую с "Реалом", но судя по общей информации, думаю, что Мбаппе переедет в Мадрид. В чемпионате Испании он сможет побить все рекорды", - сказал испанец в интервью Marca.

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