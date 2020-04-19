Фабрегас высказался о будущем Месси в "Барселоне"

Теги лионель мессибарселонасеск фабрегас

Фабрегас высказался о будущем Месси в "Барселоне"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас выразил мнение, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси сможет выступать за каталонский клуб до конца карьеры.

"Я общался с Месси. Он всегда хотел закончить карьеру в "Барселоне". В клубе многое произошло, но я уверен, что он завершит карьеру в каталонском клубе", - приводит слова Фабрегаса Twitter FCBarcelonaFI.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 718 матчей во всех турнирах, забил 627 голов и отдал 261 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Руни: "Месси будет пытать тебя на поле, прежде чем убить". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" может лишиться доходов от домашних матчей на длительный срок

"Барселона" может лишиться доходов от домашних матчей на длительный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов