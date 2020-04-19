Фабрегас высказался о будущем Месси в "Барселоне"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас выразил мнение, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси сможет выступать за каталонский клуб до конца карьеры.

"Я общался с Месси. Он всегда хотел закончить карьеру в "Барселоне". В клубе многое произошло, но я уверен, что он завершит карьеру в каталонском клубе", - приводит слова Фабрегаса Twitter FCBarcelonaFI.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 718 матчей во всех турнирах, забил 627 голов и отдал 261 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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