Фабрегас высказался о бывшем одноклубнике

Экс-игрок "Челси" Сеск Фабрегас рассказал, что думает об информации о том, что Азар может перейти в "Реал" летом. Об этом сообщает Marca.

"У Азара есть есть еще, как минимум полтора года в "Челси" и он счастлив. Если он уйдет из лондонской команды, то только в "Реал". И это решит он сам. Я желаю ему успехов", - сказал Фабрегас.

Ранее сообщалось, что бельгиец решил перейти в мадридский клуб по окончании сезона.

Соглашение Азара с "Челси" действует до 30 июня 2020 года. В текущем сезоне игрок участвовал в 24 матчах, отметившись 12 голами и 10 ассистами.

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