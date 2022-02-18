Фабрегас высказался о критике в адрес Месси

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Фабрегас высказался о критике в адрес Месси

Фото твиттер ПСЖ

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас встал на защиту форварда ПСЖ Лионеля Месси.

Напомним, что испанец и аргентинец ранее вместе выступали за "Барселону".

"Определённо Месси критикуют сильнее, чем он заслуживает. Лео не был главной звездой матча с "Реалом", но он хорошо сыграл. Месси вывел Мбаппе один на один в первом тайме таким пасом, на который не способны другие футболисты. Он грамотно двигался между линиями, отдал пас Неймару, который мог стать голевым.

Месси не забил пенальти. Ну и? Смешно осуждать его за это. Футбол этим не ограничивается. Куртуа - фантастический вратарь, и у него есть свои достоинства", - цитирует Фабрегаса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 34-летний Месси забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче за ПСЖ.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Критику надо уметь принимать, а не обвинять одноклубников, журналистов, интернет-комментаторов в собственном бессилии и отсутствии таланта. Лео занимался этим в Барсе, сборной и продолжает в Париже. Так и хочется сказать - "Президенту Омикрону ещё пожалуйся, Лео"! Хе-хе ...

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lesnovsky
lesnovsky

"Великий" интернет-комментатор забыл добавить факты : Рангник не уровень МЮ; Рангник, забери капитанскую повязку у Магуайера и отдай мне; Рангник, почему ты заменил меня, а не молодого; Эланга, тьфу тебе на спину; Для меня главное команда, но если она пролетит мимо ЛЧ, то я свалю.... И это все о нем... О Лео... А-ха-ха-ха...

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