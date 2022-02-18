Фабрегас высказался о критике в адрес Месси

Фото твиттер ПСЖ

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас встал на защиту форварда ПСЖ Лионеля Месси.

Напомним, что испанец и аргентинец ранее вместе выступали за "Барселону".

"Определённо Месси критикуют сильнее, чем он заслуживает. Лео не был главной звездой матча с "Реалом", но он хорошо сыграл. Месси вывел Мбаппе один на один в первом тайме таким пасом, на который не способны другие футболисты. Он грамотно двигался между линиями, отдал пас Неймару, который мог стать голевым.

Месси не забил пенальти. Ну и? Смешно осуждать его за это. Футбол этим не ограничивается. Куртуа - фантастический вратарь, и у него есть свои достоинства", - цитирует Фабрегаса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 34-летний Месси забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче за ПСЖ.

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