Фабрегас высказался о критике в адрес Месси

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Фабрегас высказался о критике в адрес Месси

Фото: твиттер Сеска Фабрегаса/Автор неизвестен

Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас поделился мнением о критике в адрес нападающего ПСЖ Лионеля Месси со стороны болельщиков парижского клуба.

"Месси - это лучший футболист из всех, с кем я когда-либо играл. Я видел, как он творит на поле невероятные вещи. Меня тоже освистывали, когда я играл на "Камп Ноу". Фанаты ПСЖ давят на игроков, но Лео не так давно перешел в клуб. В ПСЖ никогда не было футболиста такого уровня. Его нужно поддержать, а не давить на него", - цитирует Фабрегаса Marca.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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