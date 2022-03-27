Фабрегас высказался о критике в адрес Месси
Фото: твиттер Сеска Фабрегаса/Автор неизвестен
Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас поделился мнением о критике в адрес нападающего ПСЖ Лионеля Месси со стороны болельщиков парижского клуба.
"Месси - это лучший футболист из всех, с кем я когда-либо играл. Я видел, как он творит на поле невероятные вещи. Меня тоже освистывали, когда я играл на "Камп Ноу". Фанаты ПСЖ давят на игроков, но Лео не так давно перешел в клуб. В ПСЖ никогда не было футболиста такого уровня. Его нужно поддержать, а не давить на него", - цитирует Фабрегаса Marca.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13