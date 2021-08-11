Фабрегас высказался о Месси
Фото: инстаграм Фабрегаса/Автор неизвестен
Испанский хавбек "Монако" Франсеск Фабрегас прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.
"Естественно, когда ПСЖ не выигрывает чемпионат, для всех это катастрофа, потому что клуб тратит много денег. Все представляют нашу лигу как турнир одной команды, но за последние пять лет "Монако" и "Лилль" нарушали такой порядок вещей.
Это не такая легкая лига, как люди думают. Игра очень интенсивная, агрессивная, тут очень быстрые и сильные футболисты. Команды хорошо защищаются. Да, на бумаге ПСЖ – лучшая команда, но это ничего не гарантирует. Мне кажется, мы увидим очень интересный чемпионат.
У всех свое мнение по поводу французского футбола, но переход Месси – это особенное событие. В течение последних нескольких лет ПСЖ пытался подписать больших футболистов, но Лео – самый великий, таких больше нет. Он на вершине. Для Лиги 1 и Франции это новый уровень.
Иногда я говорю Месси, что он сам не понимает, насколько великий. У Месси может быть больше фанатов, чем у команды, за которую он выступает. А теперь еще больше людей будет следить за его игрой, а игра его трио с Неймаром и Мбаппе станет фантастическим зрелищем.
Все в нашей команде взволнованы, они понимают, что будут играть против Месси. Некоторое об этом лишь мечтали. Для них это большое событие, они не перестают задавать мне вопросы. Все хотят его футболку, а я говорю, что нас двадцать пять человек!" – сказал Фабрегас.
Напомним, что Месси подписал контракт с парижанами на два года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13