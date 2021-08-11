Фабрегас высказался о Месси

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Фабрегас высказался о МессиФото: инстаграм Фабрегаса/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Монако" Франсеск Фабрегас прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.

"Естественно, когда ПСЖ не выигрывает чемпионат, для всех это катастрофа, потому что клуб тратит много денег. Все представляют нашу лигу как турнир одной команды, но за последние пять лет "Монако" и "Лилль" нарушали такой порядок вещей.

Это не такая легкая лига, как люди думают. Игра очень интенсивная, агрессивная, тут очень быстрые и сильные футболисты. Команды хорошо защищаются. Да, на бумаге ПСЖ – лучшая команда, но это ничего не гарантирует. Мне кажется, мы увидим очень интересный чемпионат.

У всех свое мнение по поводу французского футбола, но переход Месси – это особенное событие. В течение последних нескольких лет ПСЖ пытался подписать больших футболистов, но Лео – самый великий, таких больше нет. Он на вершине. Для Лиги 1 и Франции это новый уровень.

Иногда я говорю Месси, что он сам не понимает, насколько великий. У Месси может быть больше фанатов, чем у команды, за которую он выступает. А теперь еще больше людей будет следить за его игрой, а игра его трио с Неймаром и Мбаппе станет фантастическим зрелищем.

Все в нашей команде взволнованы, они понимают, что будут играть против Месси. Некоторое об этом лишь мечтали. Для них это большое событие, они не перестают задавать мне вопросы. Все хотят его футболку, а я говорю, что нас двадцать пять человек!" – сказал Фабрегас.

Напомним, что Месси подписал контракт с парижанами на два года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хлебом всех не корми , дай что-нибудь сказать о Месси.Про фанатов испанец подметил тонко и чётко.Армия сектантов имени 'cвятого Лео' только за него ведёт холивары в этих ваших тырнетах.Не за успехи команды.Такая сама себе ботнетсеть , организованная помощниками Месси в его ОПГ , в основном базирующейся на родине аргентинской.Мда...Вискас Эль Барса!

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