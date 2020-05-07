Фабрегас высказался о перспективах Азара в "Реале"
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что вингер "Реала" Эден Азар ещё проявит себя в мадридской команде.
"Азар провёл несколько хороших матчей за "Реал", но иногда он был немного потерянным, это правда. Он всегда был игроком, у которого были проблемы на старте сезона. Тем не менее я предсказываю ему большое будущее", - цитирует Фабрегаса TVE.
Напомним, что испанец и бельгиец вместе выступали за лондонский "Челси" на протяжении нескольких сезонов.
Прошлым летом "Реал" купил Азара за 100 миллионов евро плюс бонусы. В дебютном сезоне 29-летний игрок сумел забить всего 1 гол в 15 матчах.
Не пропустите: "Пил всю ночь, а затем сделал хет-трик". Экс-игрок "Лилля" рассказал о последнем матче Азара во Франции. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14