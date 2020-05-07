Фабрегас высказался о перспективах Азара в "Реале"

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Фабрегас высказался о перспективах Азара в "Реале"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что вингер "Реала" Эден Азар ещё проявит себя в мадридской команде.

"Азар провёл несколько хороших матчей за "Реал", но иногда он был немного потерянным, это правда. Он всегда был игроком, у которого были проблемы на старте сезона. Тем не менее я предсказываю ему большое будущее", - цитирует Фабрегаса TVE.

Напомним, что испанец и бельгиец вместе выступали за лондонский "Челси" на протяжении нескольких сезонов.

Прошлым летом "Реал" купил Азара за 100 миллионов евро плюс бонусы. В дебютном сезоне 29-летний игрок сумел забить всего 1 гол в 15 матчах.

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