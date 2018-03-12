Фабрегас высказался о соперничестве Месси и Роналду

Теги сеск фабрегаслионель мессикриштиану роналду

Фабрегас высказался о соперничестве Месси и РоналдуПолузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас высказался о соперничестве лучших игроков современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Они - игроки, которые всегда хотят добиваться максимума. Это кажется невероятным, что они продолжают прогрессировать с каждым годом, но они делают это. Это что-то восхитительное - два великих спортсмена, которые питаются друг от друга. Они становятся лучше в соперничестве друг с другом, и правда состоит в том, что приятно выступать с ними в одну эпоху", - цитирует 30-летнего хавбека Marca.

Напомним, Фабрегас высказался о предстоящем соперничестве с Месси. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Да, Криш и Лео- самые классные футболисты, но Криш все равно лучший всегда!!! Не смотря на злопыхателей и завистников, Криш- однозначно супер!!!

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