Фабрегас: "Я король передач в АПЛ? Пока что я только второй"



Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас ответил фанатам в своем твиттере.

"Какой лучший момент в моей карьере? Голевой пас перед самым важным голом в истории испанского футбола (в финале ЧМ-2010 против Голландии 1:0). Любимый гол? Это очень трудный вопрос. Возможно, тот, что я забил в матче с "Тоттенхэмом" сразу после того, как мы повели в счете 1:0.

Могу ли я вернуться в "Арсенал" в качестве тренера, если у меня будет такая возможность? Конечно", – написал Фабрегас.

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