Фабрегас ярко высказался о "Манчестер Юнайтед"

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Фабрегас ярко высказался о "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, что думает о победе "Юнайтед" в матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). Об этом сообщает Four-Four-Two.

"Любая команда должна должна уметь пользоваться своими сильными сторонами. У "МЮ" отсутствовало около 8 сильных игроков. В последние 20 минут матча "Манчестер Юнайтед" пришлось использовать игроков из академии. "МЮ" заслужил эту победу, они бились до последнего", - отметил Фабрегас. 

"Манчестер Юнайтед" проиграл ПСЖ в первом матче со счетом 2:0.

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