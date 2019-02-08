Фабрегас ярко высказался о возможном переходе Азара в "Реал"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас ярко высказался о возможном переходе вингера "Челси" Эдена Азара в мадридский "Реал".

"Посмотрим, какое решение он примет. Это весьма личный вопрос. У Азара ещё полтора года контракта с "Челси" и он всем доволен в клубе, как и его семья. С другой стороны Эден давно мечтает о "Реале", и он всегда об этом говорил. Надеюсь, Азар продлит контракт с "Челси". Если же нет, то, думаю, он завершит карьеру в "Реале" - приводит слова Фабрегаса FourFourTwo.

Ранее стало известно, что 28-летний Азар уже принял решение перейти в "Реал" летом 2019 года. "Челси", в свою очередь, приступил к поиску замены для бельгийца, среди кандидатов Лоренцо Инсинье, Филиппе Коутиньо и Ришарлисон.

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