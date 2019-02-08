Фабрегас ярко высказался о возможном переходе Азара в "Реал"
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас ярко высказался о возможном переходе вингера "Челси" Эдена Азара в мадридский "Реал".
"Посмотрим, какое решение он примет. Это весьма личный вопрос. У Азара ещё полтора года контракта с "Челси" и он всем доволен в клубе, как и его семья. С другой стороны Эден давно мечтает о "Реале", и он всегда об этом говорил. Надеюсь, Азар продлит контракт с "Челси". Если же нет, то, думаю, он завершит карьеру в "Реале" - приводит слова Фабрегаса FourFourTwo.
Ранее стало известно, что 28-летний Азар уже принял решение перейти в "Реал" летом 2019 года. "Челси", в свою очередь, приступил к поиску замены для бельгийца, среди кандидатов Лоренцо Инсинье, Филиппе Коутиньо и Ришарлисон.
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|25
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|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
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|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
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|Борнмут
|25
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|Лестер Сити
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|25
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|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
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|Кристал Пэлас
|25
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|Ньюкасл Юнайтед
|25
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|Саутгемптон
|25
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|Бернли
|25
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|Кардифф Сити
|25
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|Фулхэм
|25
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