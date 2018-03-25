Фабрегас является лучшим ассистентом сборной Испании с 2004 года

Теги испаниясеск фабрегасдавид силваандрес иньеста

Фабрегас является лучшим ассистентом сборной Испании с 2004 года

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас лидирует по числу голевых пасов за сборную Испании с 2004 года.

За последние 14 лет хавбек отдал 33 результативные передачи. При этом он в последний раз вызывался в сборную летом 2016 года.

Далее идут: Давид Силва (28), Андрес Иньеста и Хави (по 26).

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