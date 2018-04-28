Фабрегас забил 50-й гол в АПЛ

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас поразил ворота "Суонси" в матче 36-го тура АПЛ.

Этот гол стал для 30-летнего хавбека, который ранее также выступал за "Арсенал", 50-м в рамках Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, Фабрегас - третий испанец, которому покорилась эта отметка. Ранее подобное удавалось только Фернандо Торресу и Диего Косте. | http://soccernews.ru