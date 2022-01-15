Фабрегас заразился коронавирусом
Фото: инстаграм Сеска Фабрегаса/Автор неизвестен
Испанский полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас заразился коронавирусом. Об этом футболист сообщил в соцсетях.
Вместе с футболистом положительный тест на COVID-19 сдал также и его сын.
В нынешнем сезоне 34-летний Фабрегас провел за "Монако" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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