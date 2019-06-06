Фабрегас заявил, что покупка Азара "Реалом" очень плохая новость для "Барселоны"

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Фабрегас заявил, что покупка Азара "Реалом" очень плохая новость для "Барселоны"

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, что думает о возможном переходе игрока "Челси" Эдена Азара в "Реал". Об этом пишет  El Mundo Deportivo.

"Для "Барселоны" покупка Азара "Реалом" - очень плохо. У него все получится в чемпионате Испании", - сказал игрок.

Фабрегас является воспитанником каталонского клуба. В 2014 году он перешел в "Челси", где выступал вместе с Азаром около 5 лет.

Ранее сообщалось, что "Реал" в скором времени объявит о подписании бельгийца. Его трансферная стоимость - 100 миллионов евро.

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