Фабрегас заявил, что покупка Азара "Реалом" очень плохая новость для "Барселоны"
Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, что думает о возможном переходе игрока "Челси" Эдена Азара в "Реал". Об этом пишет El Mundo Deportivo.
"Для "Барселоны" покупка Азара "Реалом" - очень плохо. У него все получится в чемпионате Испании", - сказал игрок.
Фабрегас является воспитанником каталонского клуба. В 2014 году он перешел в "Челси", где выступал вместе с Азаром около 5 лет.
Ранее сообщалось, что "Реал" в скором времени объявит о подписании бельгийца. Его трансферная стоимость - 100 миллионов евро.
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