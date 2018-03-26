Фабрегас заявил о желании вернуться в "Арсенал"

Полузащитник "Челси" Франсеск Фабрегас заявил, что не исключает своего возвращения в "Арсенал".

По словам испанца, он готов вернуться в качестве тренера.

"Вернулся бы я в качестве тренера, если бы была такая возможность? Конечно, вернулся бы", - сказал он в беседе с болельщиками.

30-летний испанец сыграл за "Арсенал" 303 матча. Вместе с клубом он выиграл Кубок Англии и вышел в финал Лиги чемпионов.

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