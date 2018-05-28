Фабрегаса хотят подписать два клуба Примеры

Теги вильярреалваленсиячелсисеск фабрегас

Фабрегаса хотят подписать два клуба ПримерыПолузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может покинуть клуб в летнее межсезонье. Испанская пресса сообщает, что в услугах футболиста заинтересованы "Вильярреал" и "Валенсия".

Соглашение Фабрегаса с "Челси" рассчитано до лета 2019 года. Предпочтительным для испанца является переход в "Валенсию", которая в новом сезоне будет играть в Лиге Чемпионов

В минувшем сезоне полузащитник сборной Испании провел 32 матча в АПЛ, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.

Читайте: "Атлетико" хочет обменяться форвардами с "Валенсией" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов