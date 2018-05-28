Фабрегаса хотят подписать два клуба Примеры

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может покинуть клуб в летнее межсезонье. Испанская пресса сообщает, что в услугах футболиста заинтересованы "Вильярреал" и "Валенсия".

Соглашение Фабрегаса с "Челси" рассчитано до лета 2019 года. Предпочтительным для испанца является переход в "Валенсию", которая в новом сезоне будет играть в Лиге Чемпионов

В минувшем сезоне полузащитник сборной Испании провел 32 матча в АПЛ, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.

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