Фабрегаса зовут в Катар
Испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас может продолжить карьеру за пределами Европы, сообщает France Football.
По сведениям издания, у звёздного хавбека есть предложение от катарской "Аль-Гарафы".
Монегаски готовы продать 33-летнего футболиста, поскольку его нынешний уровень игры не соответствует размеру получаемой зарплаты.
В минувшем сезоне Фабрегас сыграл за "Монако" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан ещё на два года. Рыночная стоимость игрока - 6,5 миллионов евро.
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