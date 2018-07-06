Facebook анонсировал новое реалити-шоу с Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналду

Facebook анонсировал новое реалити-шоу с РоналдуFacebook запустит новое реалити-шоу с Криштиану Роналду.

Между соцсетью и спортсменом уже идут переговоры о запуске документального проекта на стриминговой платформе Facebook Watch.

Всего будет снято 13 эпизодов, за которые корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около 10 миллионов долларов.

Реалити-шоу будет основано на документальном сериале об известном игроке в американский футбол Томе Брэди "Том против времени".

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