Facebook анонсировал новое реалити-шоу с Роналду

Facebook запустит новое реалити-шоу с Криштиану Роналду.

Между соцсетью и спортсменом уже идут переговоры о запуске документального проекта на стриминговой платформе Facebook Watch.

Всего будет снято 13 эпизодов, за которые корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около 10 миллионов долларов.

Реалити-шоу будет основано на документальном сериале об известном игроке в американский футбол Томе Брэди "Том против времени".

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