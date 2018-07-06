Facebook анонсировал новое реалити-шоу с Роналду
Facebook запустит новое реалити-шоу с Криштиану Роналду.
Между соцсетью и спортсменом уже идут переговоры о запуске документального проекта на стриминговой платформе Facebook Watch.
Всего будет снято 13 эпизодов, за которые корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около 10 миллионов долларов.
Реалити-шоу будет основано на документальном сериале об известном игроке в американский футбол Томе Брэди "Том против времени".
Читайте: "Ювентус" ждет информации от агента Роналду | soccernews.ru
опрос
главное
-
В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира
-
Прыгнуть выше головы: Англия и Швеция сразятся за полуфинал Чемпионата Мира
-
Дневник ЧМ. День 23. Франция и Бельгия отправляют домой южноамериканцев
-
Дзюба отказался от солидного оклада в Китае ради мечты поиграть в АПЛ
-
Де Брюйне признан лучшим игроком матча Бразилия - Бельгия
Лента новостей
-
Корнеев рассказал, как Россия может обыграть Хорватию
-
Фирмино: "Нам еще сложно понять, что произошло, и в чем была наша ошибка"
-
В "Ювентусе" уверены в подписании Роналду
-
Краневиттер может продолжить карьеру в Италии
-
Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля
-
Полузащитник "Спортинга" может перейти в ЦСКА
-
Виллиан извинился перед болельщиками сборной
-
Витсель: "Бельгия сотворила историю"
-
В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира
-
Прыгнуть выше головы: Англия и Швеция сразятся за полуфинал Чемпионата Мира
-
Сколари: "Неймар? Такого, как Пеле, никогда не будет"
-
Бекхэм и Ибрагимович заключили пари на исход матча Англия - Швеция
-
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией
-
Тите продолжит тренировать сборную Бразилии
-
Рыжиков имеет варианты продолжения карьеры в Европе и Китае
-
Главные новости дня: 6 июля
-
Дневник ЧМ. День 23. Франция и Бельгия отправляют домой южноамериканцев
-
Дренте возобновил профессиональную карьеру
-
Гуардадо потроллил Неймара
-
Муслера извинился перед болельщиками сборной Уругвая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20