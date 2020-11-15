"Факел" обыграл "Краснодар-2", а "Спартак" проиграл "Торпедо"

"Факел" разгромил "Краснодар-2" в матче ФНЛ. В параллельной встрече турнира "Торпедо" оказалось сильнее "Спартака-2".

"Факел" располагается в зоне вылета турнирной таблице, краснодарцы опережают их на 3 очка и идут на 15-м месте. "Торпедо" подняться на третье место в таблице.

"Факел" - Краснодар-2" - 6:2 (2:1)

Голы: Пейчинович, 23 - 1:0, Кутовой, 33 - 1:1, Максимов, 37 - 2:1, Максимов, 53 - 3:1, Никитин, 62 - 4:1, Петрусев, 80 - 5:1, Литвинов, 87 - 5:2, Дмитриев, 90 - 6:2.

"Факел": Саутин, Пейчинович (Смирнов, 90), Брызгалов, Зайцев, Акбашев, Дмитриев, Никитин (Земсков, 84), Мастерной, Замалиев (Седов, 78), Разборов (Мазуров, 54), Максимов (Петрусев, 73).

"Краснодар-2": Агкацев, Исаенко (Ивашин, 46), Стежко (Мартынов, 66), Пелих, Литвинов, Сперцян (Петерсон, 75), Якимов, Мацукатов (Бочко, 69), Сергеев (Апеков, 38), Кутовой, Сабуа.

"Торпедо" - "Спартак-2" - 1:0 (1:0)

Гол: Рязанцев, 33.

"Торпедо": Ботнарь, Прошкин, Евдокимов (Шоркин, 46), Самсонов, Редькович, Дворецков (Берковский, 52), Рязанцев, Магаль (Елисеев, 56), Нетфуллин, Калмыков (Шустиков, 88), Лебеденко (Гордюшенко, 74).

"Спартак-2": Селихов, Ходорченко, Петрунин (Влад.Шитов, 62), Миронов, Гапонов, Дьяков, Маркитесов (Ташаев, 62), Оганесян, Бакалюк (Лайкин, 89), Денисов, Нимели.

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