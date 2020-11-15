"Факел" обыграл "Краснодар-2", а "Спартак" проиграл "Торпедо"
"Факел" разгромил "Краснодар-2" в матче ФНЛ. В параллельной встрече турнира "Торпедо" оказалось сильнее "Спартака-2".
"Факел" располагается в зоне вылета турнирной таблице, краснодарцы опережают их на 3 очка и идут на 15-м месте. "Торпедо" подняться на третье место в таблице.
"Факел" - Краснодар-2" - 6:2 (2:1)
Голы: Пейчинович, 23 - 1:0, Кутовой, 33 - 1:1, Максимов, 37 - 2:1, Максимов, 53 - 3:1, Никитин, 62 - 4:1, Петрусев, 80 - 5:1, Литвинов, 87 - 5:2, Дмитриев, 90 - 6:2.
"Факел": Саутин, Пейчинович (Смирнов, 90), Брызгалов, Зайцев, Акбашев, Дмитриев, Никитин (Земсков, 84), Мастерной, Замалиев (Седов, 78), Разборов (Мазуров, 54), Максимов (Петрусев, 73).
"Краснодар-2": Агкацев, Исаенко (Ивашин, 46), Стежко (Мартынов, 66), Пелих, Литвинов, Сперцян (Петерсон, 75), Якимов, Мацукатов (Бочко, 69), Сергеев (Апеков, 38), Кутовой, Сабуа.
"Торпедо" - "Спартак-2" - 1:0 (1:0)
Гол: Рязанцев, 33.
"Торпедо": Ботнарь, Прошкин, Евдокимов (Шоркин, 46), Самсонов, Редькович, Дворецков (Берковский, 52), Рязанцев, Магаль (Елисеев, 56), Нетфуллин, Калмыков (Шустиков, 88), Лебеденко (Гордюшенко, 74).
"Спартак-2": Селихов, Ходорченко, Петрунин (Влад.Шитов, 62), Миронов, Гапонов, Дьяков, Маркитесов (Ташаев, 62), Оганесян, Бакалюк (Лайкин, 89), Денисов, Нимели.
А еще: Юран выиграл 6 из 7 игр после назначения в "СКА Хабаровск" | http://soccernews.ru
главное
-
Президент Серии А отметил, что турнир не будет остановлен из-за коронавируса
-
Скончался легендарный голкипер "Ливерпуля" Рей Клеменс
-
Жирков, Миранчук и Черышев - в старте сборной России на матч с Турцией
-
Журналист Андронов рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру
-
Стало известно, кто обслужит матч Сербия - Россия
Лента новостей
-
Экс-защитник "Спартака" Ананидзе планирует завершить карьеру из-за травмы
-
Аршавин высказался о будущем голкипера "Краснодара" Сафонова в сборной России
-
Президент Серии А отметил, что турнир не будет остановлен из-за коронавируса
-
"Милан" и Чалханогла не могут согласовать условия нового контракта
-
Юрий Жирков проводит 99-й матч за сборную России
-
"Барселона" и "Сити" не могут договорится о трансфере Гарсии
-
Максименко: "И без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров молодежной сборной"
-
"Факел" обыграл "Краснодар-2", а "Спартак" проиграл "Торпедо"
-
Северная Македония оказалась сильнее Эстонии в матче Лиги наций
-
Скончался легендарный голкипер "Ливерпуля" Рей Клеменс
-
Словакия обыграла Шотландию, одержав первую победу в Лиге наций
-
Жирков, Миранчук и Черышев - в старте сборной России на матч с Турцией
-
Журналист Андронов рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру
-
Защитник "Сочи" Терехов: "В РПЛ главное - упасть и погромче закричать, чтобы дали нарушение"
-
Дешам ярко высказался об Адриане Рабьо
-
"Барселона" занимается поиском недорогого центрального защитника
-
Ловчев рассказал об ожиданиях от матча Лиги наций между сборными Турции и России
-
Стало известно, кто обслужит матч Сербия - Россия
-
Азар из-за коронавируса пропустит очередной матч сборной Бельгии
-
Главный тренер "Торино" заразился коронавирусом