"Факел" обыграл "Томь" в товарищеском матче

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"Факел" обыграл "Томь" в товарищеском матче

"Факел" обыграл "Томь" в товарищеском матче на сборах в Турции.

В составе победителей голами отметились нападающий Максим Григорьев и Роман Пухов.

"Факел" - "Томь" - 2:1 (1:0)

Голы: Григорьев, 38 - 1:0, Пухов, 78 - 2:0, Киреенко, 79 - 2:1

Воронежский клуб пробудет в Турции до 6 февраля. "Томь" покинет сбор 5 февраля.

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