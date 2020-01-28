"Факел" обыграл "Томь" в товарищеском матче
"Факел" обыграл "Томь" в товарищеском матче на сборах в Турции.
В составе победителей голами отметились нападающий Максим Григорьев и Роман Пухов.
"Факел" - "Томь" - 2:1 (1:0)
Голы: Григорьев, 38 - 1:0, Пухов, 78 - 2:0, Киреенко, 79 - 2:1
Воронежский клуб пробудет в Турции до 6 февраля. "Томь" покинет сбор 5 февраля.
А еще: Жена Кокорина сообщила, что футболист не перейдет в "Сочи"| http://soccernews.ru
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