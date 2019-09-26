"Факел" выступил с официальным заявление касательно инцидента с болельщиками и пожарными

Пресс-служба "Факела" опубликовала официальное заявление с пояснениями произошедшего во время матча 1/16 финала Кубка России между воронежской командой и тульским "Арсеналом".

Согласно версии некоторых СМИ, пожарные облили болельщиков ледяной водой при температуре воздуха +6. По словам гендиректора клуба Романа Асхабадзе, сотрудники МЧС боролись с возгоранием на трибунах, а отдельные фанаты "решили подбежать и поиграться с водой".

"В связи с распространением недостоверной информации о якобы имевшем место инциденте с пожарной машиной, которая поливала болельщиков на трибуне воронежского Центрального стадиона профсоюзов во время проведения матча 1/16 финала розыгрыша Олимп Кубка России "Факел" - "Арсенал", доводим до всех интересующихся следующее: в самом начале перерыва в матче на секторе активной поддержки нашей команды произошло возгорание, которое несло в себе угрозу здоровью посетителей арены, располагавшихся в районе очага этого возгорания.

В связи с этим пожарным расчётом, дежурившим на стадионе, было принято решение ликвидировать возгорание своими силами и средствами. Возгорание было оперативно нейтрализовано, никто из болельщиков, успевших заблаговременно покинуть район открытого огня, в результате инцидента не пострадал", - говорится в заявлении "Факела".

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