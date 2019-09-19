Фактор капитана: "Реал" без Рамоса проиграл 5 последних матчей в Лиге Чемпионов

Статистика демонстрирует, насколько важным игроком для "Реала" является Серхио Рамос.

Без своего капитана "сливочные" проиграли 5 последних матчей в рамках Лиги Чемпионов.

Пока в составе отсутствовал 33-летний защитник, мадридцы потерпели поражения от "Ювентуса", ЦСКА (дважды), "Аякса" и ПСЖ.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 610 матчей, забил 84 гола и сделал 39 ассистов.

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