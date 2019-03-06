Фактор капитана: "Реал" проиграл четыре последних матча в Лиге Чемпионов, когда Рамоса не было в составе

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос пропустил ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса" из-за дисквалификации.

В этом поединке "сливочные" потерпели разгромное поражение со счётом 1:4 и вылетели из турнира.

Как сообщает Opta, "Реал" проиграл четыре последних матча в ЛЧ, когда Рамоса не было в составе.

При этом три поражения пришлось на текущий сезон - помимо "Аякса" это два поединка с ЦСКА в групповом этапе (0:1, 0:3).

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