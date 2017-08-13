Фактор Неймара: дебютирует ли бразилец за ПСЖ в матче против "Генгама"?

"Генгам" – ПСЖ

Стадион: "Стад дю Рудуру" (Генгам, Франция)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Антони Готье (Секлен)

Один из самых любопытных матчей второго тура Лиги 1 пройдет на западе Франции в небольшом городке Генгам. Местные "трактористы" ждут в гости звездный ПСЖ, с Неймаром во главе. Собственно дебют бразильца в парижской команде – самого дорогого футболиста планеты, является главной интригой будущего противостояния. Удовлетворит ли Эмери аппетиты болельщиков, впервые выпустив в составе Неймара, или прибережет дебют звезды на более важные матчи?

"Генгам" в первом туре одержал победу над Мецем. По счету достаточно уверенную – 3:1, по факту – волевую. "Трактористам" удалось сохранить костяк команды прошлого сезона, когда команда реально претендовала на зону УЕФА. Парижане, в свою очередь, одержали на старте дежурную победу над дебютантом лиги "Амьеном" (2:0). Неймар в той встрече участие не принимал. Да и не нужен он был в такой проходной игре.

Для ПСЖ поездки в Генгам складывались не всегда приятно. Достаточно сказать, что в пяти последних выездах столичный клуб выиграл лишь раз. К примеру, в прошлом сезоне "трактористы" обыграли у себя дома команду Унаи Эмери (2:1). Несомненно, играть на победу хозяева будут и в этот раз. Поэтому фактор Неймара может стать ключевым в этом матче. Ведь против самого дорогого футболиста планеты "Генгам" еще не играл.

У Антуана Комбуаре единственная потеря в канун матча: пока что остается вне заявки летний новичок команды крайний защитник Франк Табану. В остальном же по составу масштабных изменений, в сравнении с предыдущим поединком, ждать не стоит. Унаи Эмери, конечно, готовит дебют Неймара, которому нужно трудиться в три смены, чтобы отработать фантастический контракт. Отметим, что в заявке ПСЖ на эту игру не нашлось места целому ряду игроков, среди которых по причине травмы отсутствуют только Лукас Моура и Юлиан Дракслер. Серж Орье, Атем Бен-Арфа и Гжегож Крыховьяк не входят в планы испанского специалиста и вскоре, думается, покинут столицу Франции, а Хесе Родригес не поехал в Генган по семейным обстоятельствам.

Интересные факты противостояния "Генгама" и ПСЖ:

ПСЖ лишь раз обыграл "Генгам" в последних 5 выездных матчах

Обе команды стартовали в чемпионате с побед

На счету Эдинсона Кавани 6 мячей в 7 матчах в ворота "Генгама"

Последняя встреча соперников состоялась 9 апреля текущего года в Париже, в которой хозяева одержали крупную победу (4:0)

Ориентировочные составы на игру:

"Генгам": Йонссон – Ребошу, Сорбон, Кербра, Икоко, Фири, До, Коко, Блас, Салибур, Бриан.

ПСЖ: Ареола – Курзава, Силва, Маркиньос, Алвес, Мотта, Вератти, Пасторе, Ди Мария, Неймар, Кавани.

Прогноз на матч "Генгам" – ПСЖ:

Сразу два фактора играют в пользу ПСЖ. Во-первых, дебют Неймара в составе парижан априори должен быть ярким. Если бразилец выйдет на поле, то непременно сделает все, чтобы после матча говорили только о нем. Во-вторых, "любовь" Кавани к "трактористам". Уругваец регулярно забивает "Генгаму" и, кажется, бретонцы уже порядком устали от этого.

Фаворитом предстоящего матча букмекеры, конечно же, считают именно парижский клуб. На победу ПСЖ коэффициент равен 1.25 баллам. В успех "Генгама" верят с трудом, оценивая его примерно в 10.00 баллов. Ничья также считается маловероятным результатом (коэффициент 5,75).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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