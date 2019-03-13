Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" разгромил "Атлетико" со счётом 3:0.

Благодаря этой победе "старая синьора" прошла в четвертьфинал, оставив "матрасников" за бортом турнира.

Как сообщает Opta, "Атлетико" во главе с Диего Симеоне пять раз пересекался с командами Криштиану Роналду в плей-офф ЛЧ и неизменно проигрывал.

До "Ювентуса" португалец четырежды огорчал "индейцев" в составе "Реала" в период с 2014 по 2017 год.

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