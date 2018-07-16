Фактор Роналду: на ютуб-канал "Ювентуса" за день подписались более 116 тысяч человек

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Фактор Роналду: на ютуб-канал "Ювентуса" за день подписались более 116 тысяч человек

Туринский "Ювентус" становится всё более популярным после покупки Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось об огромном притоке фолловеров в твиттере, а в день презентации звёздного португальца взлетел рейтинг ютуб-канала "бьянконери", на который менее чем за сутки подписались более 116 тысяч человек.

В целом же ютуб-канал "Ювентуса" после трансфера Роналду набрал свыше 200 тысяч подписок и практически оформил статус миллионника. 

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