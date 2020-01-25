Фактор Златана: "Милан" одержал 4 победы в 5 матчах после возвращения Ибрагимовича
После перехода нападающего Златана Ибрагимовича результаты "Милана" значительно улучшились.
38-летний швед вернулся в итальянский клуб 2 января, заключив контракт до конца текущего сезона с опцией продления ещё на 12 месяцев.
С тех пор "россонери" провели 5 матчей, в которых одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью.
Сам Ибрагимович принял участие в 4 играх и забил 1 гол.
Не пропустите: Мнение: Ибрагимович за 3 матча добрался до центра внимания в футбольной Италии! Для этого он и выбирал "Милан". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Милан
|21
|31
|7
|Кальяри
|20
|30
|8
|Парма
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|20
|15
|19
|Брешия
|21
|15
|20
|Дженоа
|20
|14