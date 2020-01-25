Фактор Златана: "Милан" одержал 4 победы в 5 матчах после возвращения Ибрагимовича

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Фактор Златана: "Милан" одержал 4 победы в 5 матчах после возвращения Ибрагимовича

После перехода нападающего Златана Ибрагимовича результаты "Милана" значительно улучшились.

38-летний швед вернулся в итальянский клуб 2 января, заключив контракт до конца текущего сезона с опцией продления ещё на 12 месяцев.

С тех пор "россонери" провели 5 матчей, в которых одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью.

Сам Ибрагимович принял участие в 4 играх и забил 1 гол.

Не пропустите: Мнение: Ибрагимович за 3 матча добрался до центра внимания в футбольной Италии! Для этого он и выбирал "Милан". | http://soccernews.ru
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