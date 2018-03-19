Факундо Феррейра может покинуть "Шахтёр"

Форвард "Шахтёра" Факундо Феррейра не исключил свой уход из клуба следующим летом.

"Не знаю, буду ли я продлевать контракт с "Шахтёром", пока у меня нет ответа на этот вопрос. Нужно время. Мы только вылетели из Лиги Чемпионов, настроение плохое, а в таком состоянии тяжело думать о будущем" - сказал 27-летний аргентинец.

Напомним, что контракт Феррейры с "Шахтёром" истекает по окончании нынешнего сезона. В услугах нападающего заинтересованы итальянские "Сампдория" и "Интер".

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