Факундо Феррейра может покинуть "Шахтёр"
Форвард "Шахтёра" Факундо Феррейра не исключил свой уход из клуба следующим летом.
"Не знаю, буду ли я продлевать контракт с "Шахтёром", пока у меня нет ответа на этот вопрос. Нужно время. Мы только вылетели из Лиги Чемпионов, настроение плохое, а в таком состоянии тяжело думать о будущем" - сказал 27-летний аргентинец.
Напомним, что контракт Феррейры с "Шахтёром" истекает по окончании нынешнего сезона. В услугах нападающего заинтересованы итальянские "Сампдория" и "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15