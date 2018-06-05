Факундо Феррейра назвал свой следующий клуб

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Факундо Феррейра назвал свой следующий клуб

Бывший нападающий "Шахтёра" Факундо Феррейра назвал свой следующий клуб.

"Могу подтвердить, что переговоры с "Бенфикой" находятся на продвинутой стадии. Осталось только договориться о некоторых деталях контракта и подписать его. Я буду рад играть в величайшем португальском клубе" - приводит слова 27-летнего аргентинца O Jogo.

Ранее сообщалось, что Феррейра, который является свободным агентом, заключит с "Бенфикой" контракт до лета 2020 года с зарплатой 2,2 миллиона евро за сезон. | http://soccernews.ru

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