Бывший нападающий "Шахтёра" Факундо Феррейра назвал свой следующий клуб.

"Могу подтвердить, что переговоры с "Бенфикой" находятся на продвинутой стадии. Осталось только договориться о некоторых деталях контракта и подписать его. Я буду рад играть в величайшем португальском клубе" - приводит слова 27-летнего аргентинца O Jogo.

Ранее сообщалось, что Феррейра, который является свободным агентом, заключит с "Бенфикой" контракт до лета 2020 года с зарплатой 2,2 миллиона евро за сезон. | http://soccernews.ru