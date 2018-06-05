Факундо Феррейра назвал свой следующий клуб
Бывший нападающий "Шахтёра" Факундо Феррейра назвал свой следующий клуб.
"Могу подтвердить, что переговоры с "Бенфикой" находятся на продвинутой стадии. Осталось только договориться о некоторых деталях контракта и подписать его. Я буду рад играть в величайшем португальском клубе" - приводит слова 27-летнего аргентинца O Jogo.
Ранее сообщалось, что Феррейра, который является свободным агентом, заключит с "Бенфикой" контракт до лета 2020 года с зарплатой 2,2 миллиона евро за сезон. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30