Факундо Феррейра определился с новым клубом

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Факундо Феррейра определился с новым клубом

Форвард "Шахтёра" Факундо Феррейра определился с новым клубом, сообщают украинские СМИ.

По информации источника, 27-летний аргентинец сделал выбор в пользу "Эспаньола" - в ближайшее время он намерен провести переговоры с руководством "попугаев".

Напомним, что в конце июня Феррейра станет свободным агентом и сможет присоединиться к новому клубу бесплатно.

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