Факундо Феррейра попрощался с "Шахтёром"

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Факундо Феррейра попрощался с "Шахтёром"

Аргентинский нападающий "Шахтёра" Факундо Феррейра попрощался с украинским клубом.

"Мне очень трудно прощаться сейчас. Я помню, как будто бы это было вчера, когда я приехал в Донецк и всё было новым и странным для меня. Сначала было сложно адаптироваться. Я рос и многому научился в Украине. Мне посчастливилось встретить Паулу Фонсеку на этом пути - человека, который был единственным, кто доверял мне и хотел видеть меня в своей команде. Я нашёл много друзей в "Шахтёре". Мы проводили много времени вместе, и я особенно благодарен моим бразильским друзьям, которые сделали всё гораздо легче для меня сразу же после приезда. Также хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе - массажистам, докторам, физиотерапевтам. Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам, потому что вы всегда поддерживали нас независимо от того, в какой сложной ситуации мы жили. Сыграть на "Донбасс-Арене" было для меня мечтой и я надеюсь, что "Шахтёр" однажды вернётся домой" - написал 27-летний футболист в своём инстаграме.

Напомним, что на Феррейру претендуют три российских клуба - "Спартак", ЦСКА и "Локомотив". | http://soccernews.ru

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