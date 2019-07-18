Фалькао близок к переходу в "Галатасарай"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.

Как сообщает TRT Sport, к подписанию звёздного колумбийца близок "Галатасарай".

Стамбульский клуб уже согласовал с 33-летним футболистом условия личного контракта, по условиям которого его зарплата составит 7 миллионов евро за сезон.

Теперь "Галатасарай" пытается договориться с "Монако" о расторжении соглашения Фалькао, чтобы заполучить его бесплатно.

Форвард выступает за монегасков с 2013 года, сыграл 140 матчей, забил 83 гола и сделал 14 ассистов. Сдавался в аренду "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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