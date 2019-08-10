Фалькао близок к переходу в "Галатасарай"
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в ближайшее время сменит клубную прописку.
Как сообщает Haberturk, 33-летний футболист находится в шаге от перехода в "Галатасарай".
Ожидается, что в понедельник колумбиец прилетит в Стамбул для прохождения медобследования и подписания контракта.
Фалькао выступает за "Монако" с 2013 года, сыграл 140 матчей, забил 83 гола и сделал 14 ассистов. Сдавался в аренду "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
Не пропустите: "Галатасарай" объявил о переходе хавбека сборной Кот-д'Ивуара. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
|67
|3
|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27