Фалькао близок к переходу в "Галатасарай"

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Фалькао близок к переходу в "Галатасарай"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в ближайшее время сменит клубную прописку.

Как сообщает Haberturk, 33-летний футболист находится в шаге от перехода в "Галатасарай".

Ожидается, что в понедельник колумбиец прилетит в Стамбул для прохождения медобследования и подписания контракта.

Фалькао выступает за "Монако" с 2013 года, сыграл 140 матчей, забил 83 гола и сделал 14 ассистов. Сдавался в аренду "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Галатасарай" объявил о переходе хавбека сборной Кот-д'Ивуара. | http://soccernews.ru
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