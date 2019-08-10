Фалькао близок к переходу в "Галатасарай"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в ближайшее время сменит клубную прописку.

Как сообщает Haberturk, 33-летний футболист находится в шаге от перехода в "Галатасарай".

Ожидается, что в понедельник колумбиец прилетит в Стамбул для прохождения медобследования и подписания контракта.

Фалькао выступает за "Монако" с 2013 года, сыграл 140 матчей, забил 83 гола и сделал 14 ассистов. Сдавался в аренду "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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