Фалькао близок к возвращению в Испанию

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Фалькао близок к возвращению в Испанию

Фото: инстаграм Радамеля Фалькао/Автор неизвестен

Известный колумбийский нападающий Радамель Фалькао близок к переходу в мадридский "Райо Вальекано", сообщает Football Espana.

Фалькао договорился с "Галатасараем" о досрочного расторжении контракта и стал свободным агентом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно. Форвард ранее уже играл за Испании с 2011 по 2013 годы за "Атлетико".

35-летний Фалькао выступал за "Галатасарай" с 2019 года, провел за клуб 43 матча, забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

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