Фалькао этим летом может покинуть "Галатасарай"

Теги радамель фалькаоаль-саддгалатасарайтрансферы

Фалькао этим летом может покинуть "Галатасарай"

Нападающий "Галатасарая" Радамель Фалькао летом может сменить клуб. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, в игроке заинтересован катарский "Аль-Садд" и аравийский "Аль-Хилаль". Турецкий клуб готов расстаться с форвардом за 7 миллионов евро, однако для клубов Ближнего Востока цена на игрока увеличивается вдвое.

"Аль-Саад" предлагает 10 миллионов евро за трансфер Фалькао.

Фалькао перешёл в "Галатасарай" летом 2019 года из "Монако" на правах свободного агента.

Не пропустите: Медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом

Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Трабзонспор Трабзонспор 26 53
2 Истанбул ББ Истанбул ББ 26 53
3 Галатасарай Галатасарай 26 50
4 Сивасспор Сивасспор 26 49
5 Бешикташ Бешикташ 26 44
6 Аланьяспор Аланьяспор 26 43
7 Фенербахче Фенербахче 26 40
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 26 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 26 32
10 Денизлиспор Денизлиспор 26 31
11 Антальяспор Антальяспор 26 30
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 26 28
13 Касимпаса Касимпаса 26 26
14 Коньяспор Коньяспор 26 26
15 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 26 25
16 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 26 25
17 Анкарагюджю Анкарагюджю 26 23
18 Кайсериспор Кайсериспор 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов