Фалькао этим летом может покинуть "Галатасарай"

Нападающий "Галатасарая" Радамель Фалькао летом может сменить клуб. Об этом сообщает Marca.



По данным источника, в игроке заинтересован катарский "Аль-Садд" и аравийский "Аль-Хилаль". Турецкий клуб готов расстаться с форвардом за 7 миллионов евро, однако для клубов Ближнего Востока цена на игрока увеличивается вдвое.



"Аль-Саад" предлагает 10 миллионов евро за трансфер Фалькао.



Фалькао перешёл в "Галатасарай" летом 2019 года из "Монако" на правах свободного агента.

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