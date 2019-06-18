Фалькао: "Когда Аргентина проигрывает, виноват Месси, такую цену платит лучший игрок мира"

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао заступился за капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Напомним, что недавно Аргентина проиграла Колумбии (0:2) на Кубке Америки.

"Когда Месси забивает, все говорят: "А почему он не забил два гола", если он делает голевую передачу, говорят: "Почему он не сделал больше голевых". Если Аргентина проигрывает - виноват Месси, такую цену платит лучший игрок мира", - сказал футболист.

20 июня сборная Аргентины встретится со сборной Парагвая в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Начало - в 03:30 (мск).

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