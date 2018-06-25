Фалькао: "Мечтал забить гол на Чемпионате Мира"

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао поделился эмоциями после матча над Польшей (3:0), который прошел в рамках второго тура группового турнира ЧМ-2018.

Отметим, что один из голов забил именно Фалькао.

"Я мечтал забить такой гол, и это случилось. Доволен победой, игрой команды, всеми футболистами. И, конечно, очень рад, что мне удалось забить. Я с самого детства ждал этого момента. Очень долго ждал", - сказал он.

Читайте: Бубнов: "Уругвай - фаворит, а сборная России уже действует на пределе" | soccernews.ru