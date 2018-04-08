Фалькао мог перейти в "Зенит" в 2014 году

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что в 2014 году петербургский клуб был близок к приобретению колумбийского форварда "Монако" Радамеля Фалькао.

"Я сразу сказал руководителям "Зенита", что могу позвать в команду топ-игроков. Их это впечатлило. Я очень хотел видеть в команде Фалькао. Но ничего не получилось из-за финансового фейр-плей. При этом у нас все равно была неплохая трансферная компания тем летом. Хави Гарсия, Гарай, Могилевец - это сильные футболисты", - приводят слова Виллаш-Боаша российские СМИ.

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