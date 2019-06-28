Фалькао может перейти в "Интер Майами"
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао может перейти в клуб MLS.
Футболист может продолжить карьеру в "Интер Майами", клубе, который принадлежит экс-игроку сборной Англии Дэвиду Бекхэму.
Соглашение 33-летнего колумбийца с французским клубом истекает в 2020 году. Его трансферная стоимость - 12 миллионов евро.
Фалькао перешел в "Монако" в 2016 году из "Челси". В минувшем сезоне он забил 16 голов и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
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|34
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|34
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|Коламбус Крю
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|34
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