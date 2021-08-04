Фалькао может продолжить карьеру в Мексике

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Фалькао может продолжить карьеру в МексикеФото: инстаграм Фалькао

Форвард "Галатасарая" Радамель Фалькао может оказаться в Мексике.

По сведениям журналиста Николо Скиры, 35-летний колумбиец ведет переговоры с одним из мексиканских клубов, название которого не раскрывается.

В прошлом сезоне на счету Фалькао 9 голов и два ассиста в 18 играх.

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