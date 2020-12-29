Фалькао может продолжить карьеру за пределами Европы
Форвард "Галатасарая" Радамель Фалькао в скором времени может сменить клубную прописку.
По информации Foot Mercato, на звёздного футболиста претендуют клубы из МЛС и с Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что "львы" готовы расстаться с 34-летним колумбийцем из-за его травматичности и высокой зарплаты - 5 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Фалькао сыграл за "Галатасарай" 8 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 3,5 миллиона евро.
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Опубликованы результаты голосования за лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24