Фалькао может продолжить карьеру за пределами Европы

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Фалькао может продолжить карьеру за пределами Европы

Форвард "Галатасарая" Радамель Фалькао в скором времени может сменить клубную прописку.

По информации Foot Mercato, на звёздного футболиста претендуют клубы из МЛС и с Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что "львы" готовы расстаться с 34-летним колумбийцем из-за его травматичности и высокой зарплаты - 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Фалькао сыграл за "Галатасарай" 8 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 3,5 миллиона евро.

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