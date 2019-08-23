Фалькао может вернуться в чемпионат Испании

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Фалькао может вернуться в чемпионат Испании

Колумбийский нападающий "Монако" Радамель Фалькао может перейти в "Валенсию", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист заинтересовался вариантом с "Валенсией", так как его трансфер в "Галатасарай" сорвался. "Валенсия" рассматривает кандидатуру колумбийца в качестве возможной замены форварду Родриго Морено, который может покинуть клуб.

33-летний Фалькао выступает за "Монако" с 2013 года. Всего он провел за монегасков 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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