Фалькао не исключает, что покинет "Монако" этим летом

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао заявил, что есть вероятность того, что он покинет французский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

Контракт футболиста с "Монако" действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что в 33-летнем колумбийце заинтересован "Милан".

"Я хочу закончить сезон как можно лучше. Потом буду думать об остальном. У меня есть еще год по контракту, и я хочу продолжать играть на высшем либо во Франции, либо в другом чемпионате", - сказал Фалькао.

В нынешнем сезоне нападающий участвовал в 27 матчах, отметившись 12 голами и 3 ассистами.

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