Фалькао не сыграет против "Бешикташа"

"Монако" не может рассчитывать на двух ключевых футболистов в матче Лиги чемпионов против "Бешикташа".

В заявке французов не оказалось форварда Радамеля Фалькао и защитника Джибриля Сидибе, сообщает официальный сайт клуба.

Оба пропустят встречу из-за повреждений.

Матч Лиги чемпионов пройдет 1 ноября.

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