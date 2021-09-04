Фалькао - новый футболист "Райо Вальекано"

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Фалькао - новый футболист "Райо Вальекано"

Фото твиттер "Райо Вальекано"

Бывший нападающий "Порту", "Атлетико", "Монако", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Радамель Фалькао выбрал новый клуб.

35-летний футболист заключил годичный контракт с "Райо Вальекано".

Звёздный колумбиец перешёл в испанский клуб из "Галатасарая" в качестве свободного агента.

Фалькао выступал за стамбульских "львов" с 2019 года, сыграл 43 матча, забил 20 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,2 миллиона евро.

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