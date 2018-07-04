Фалькао о работе судьи на матче Колумбия - Англия: "Это позор"

Капитан сборной Колумбии Радамель Фалькао раскритиковал вчерашнее судейство в матче 1/8 финала Чемпионата Мира, в котором его команда уступила Англии.

"Назначить на этот матч арбитра из США - очень спорное решение. Было много спорных ситуаций, которые судья трактовал в пользу англичан. Он говорил на поле только на английском, то есть на одном языке со сборной Англии. В любой спорной ситуации он принимал сторону английской сборной. Это позор", - цитирует 32-летнего нападающего La Vanguardia.

Напомним, работой арбитра также остался недоволен наставник сборной Колумбии. | soccernews.ru