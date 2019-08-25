Фалькао отказался продлевать контракт с "Монако"
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отказался продлевать контракт с "монрегасками". Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, французский клуб сделал предложение 33-летнему колумбийцу, однако он не хочет оставаться в "Монако" и просит продать его.
Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы "Валенсия" и "Галатасарай".
Футболист играет во французском клубе с 2013 года. За это время он выступал в аренде в "Челси" и "МЮ". В минувшем сезоне Фалькао участвовал в 33 матчах Лиги 1, в которых забил 15 голов.
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