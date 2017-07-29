Фалькао поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Франции

Форвард "Монако" Радамель Фалькао прокомментировал предстоящий матч с ПСЖ за Суперкубок Франции.

"ПСЖ и "Монако" - большие клубы. И оба они стремятся выиграть этот титул. Мы намерены выложиться на сто процентов. В этой игре нет фаворита. Каждый футболист готов к борьбе за титул. Все настроены по-боевому и постараются выступить достойно.

Несколько важных футболистов перебрались в другие клубы, но на их место прибыли другие классные игроки. Мы долго готовились и попробуем в этом сезоне выступить ещё лучше" - цитирует Фалькао официальный сайт "Монако".

Поединок между "Монако" и ПСЖ за Суперкубок Франции состоится сегодня в Марокко.

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