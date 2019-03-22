Фалькао помог Колумбии обыграть Японию в товарищеском матче
Колумбия в гостевом матче обыграла сборную Японии в товарищеском матче.
Победный гол забил игрок "Монако" Рамадель Фалькао, реализовав пенальти на 64-й минуте.
Япония - Колумбия - 0:1 (0:0)
Гол: Фалькао, 64 - с пенальти.
Япония: Хигасигути, Седзи, Муроя, Сасаки (Андзаи, 89), Томиясу, Ямагути (Инуи, 71), Сибасаки, Доан (Кобаяси, 71), Минамино (Камада, 79), Накадзима, Судзуки (Кагава, 65).
Колумбия: Варгас, Мина, Паласиос, Санчес, Мачадо, Хамес Родригес (Морелос, 87), Лерма, Барриос, Фалькао (Урибе, 82), Муриэль (Диас, 79), Вилья (Сапата, 57).
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